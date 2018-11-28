بن سلمان يصل الأرجنتين للمشاركة فى قمة العشرين

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بن سلمان يصل الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين
بن سلمان يصل الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين

عبد القادر وحيد- متابعات

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قمة العشرين

الارجنتين

وصول

بن سلمان

وصل ولي العهد  السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20، المقرر إقامتها في 30 من الشهر الجاري.

وتحتضن عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس ، قمة العشرين المقبلة بحضور رؤساء وزعماء العالم، ومن بينهم ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسبق وصول ولي العهد السعودي للأرجنتين، جولة قام بها في عواصم عربية والتي بدأت بالإمارات والبحرين مرورًا بمصر، وانتهت بتونس.

ومن المحتمل أن يلتقي ولي العهد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك عقب تصريحات سابقة، صرح بها وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أن بن سلمان طلب لقاء رجب طيب أردوغان في قمة العشرين، حيث رد عليه أردوغان بالقول: "سنرى".


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