أبو حامد: "حرمان الطفل الثالث من الدعم غير دستوري"

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محمد أبو حامد

عضو مجلس النواب

مواجهة الزيادة السكانية

قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إنه يجب مواجهة الزيادة السكانية بكل حسم وعلينا تحديد الآليات المناسبة التي سنستخدمها لمواجهة هذه المشكلة وأن تكون دستورية بالأساس.

وأضاف "أبو حامد"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية  "TEN "، أن دور الانعقاد الماضي شهد تقديم مشروع قانون من النائبة غادة عجمي لربط منظومة الدعم بتنظيم الأسرة والفكرة كانت قائمة على حرمان الطفل الثالث من الدعم.

وأشار النائب إلى أن حرمان الطفل الثالث بأي أسرة من الدعم سواء العيني أو المادي ينطوي على شبهة عدم دستورية لمخالفته المادة 17 و18 و19 من الدستور.

وأكمل:  "الطفل الثالث مواطن مصري له الحق في الدعم، ولو شيلت منه دعم التعليم هيتعلم إزاي، غالبًا الطفل الثالث يكون من أسر فقيرة، وهفترض أنه هنعمل ده في تأمين الصحة، ولو فرضناه في التموين هيبقى هنزيد الفقر والجريمة".

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