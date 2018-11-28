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النقل تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات

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متابعات- الدويني فولي

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كشف رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، حقيقة ما تردد حول زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة.

ونفي رسلان هذه التصريحات، مؤكدًا أنه في حالة وجود أي زيادة ستعلن الهيئة عنها مباشرة لجمهور الركاب.

كان المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، قال في تصريحات له، إن هناك مقترح بزيادة 2 جنيه، على أسعار تذاكر السكة الحديد التي تتخطى 100 جنيه، موضحا أن أسعار التذاكر ذات الفئة الأقل لن يتم زيادتها في الوقت الحالي، إلا أنه من المتوقع أن يتم زيادتها 50 قرشًا.

وأضاف رسلان، في تصريحات حسب موقع الشروق، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم إخطار الهيئة بوجود أي مقترح لتطبيق زيادة على أسعار التذاكر حتى الآن، قائلاً :"كل دي إشاعات، والهيئة ستكون أول المعلنين عن الزيادة في حالة تطبيقها"، لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على استكمال خطة التطوير الشاملة لكافة الخطوط ومرافق السكك الحديدية.

وأوضح رئيس الهيئة أن هناك متابعة يومية لحركة سير القطارات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي مشكلات تواجه الركاب، فضلا عن تواصل كافة الخطوط مع غرفة التحكم المركزية التابعة للهيئة للتدخل الفوري في حالة وجود أي مشكلة، لافتا إلى أنه هناك توجيهات دائمة بتحسين مستوى الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هناك تعليمات للجهات الإشرافية ولجان التفتيش بضرورة إجراء الحملات المفاجئة، والعمل على تنمية إيرادات الهيئة، طبقا لتعليمات وزير النقل الدكتور هشام عرفات.


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