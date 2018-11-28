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ضبط 9 أطنان سردين مملح غير صالح للاستهلاك

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تمكنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالدقهلية، من ضبط 9 أطنان من السردين المملح  غير الصالح للاستهلاك الآدمي بقرية كفر عبد الأمين التابعة للوحدة المحلية ببرهمتوش بحوزة المدعو "راضي ع ا ا" 47 سنة ويقيم بالقرية.

جاء ذلك خلال حملة للرقابة على الأغذية تنفيذًا لتعليمات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قادتها المهندسة منال الغندور رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والدكتور السيد العجوز مسئول الصحة العامة والرقابة بالإدارة البيطرية وجمال موافي رئيس الوحدة المحلية.

وأكدت رئيس المركز أن تلك الضبطية تعد أكبر ضبطية في داخل المركز، وأنها لم تتواني للحظة واحدة في القضاء علي الفساد وردع الفاسدين داخل المركز وأن الحفاظ علي صحة المواطنين واجب حتمي عليها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة السنبلاوين وجارٍ العرض علي النيابة العامة.

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