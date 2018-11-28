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لماذا رفض مستشار ترامب سماع تسجيلات مقتل خاشقجي؟

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مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

وكالات- الدويني فولي

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إنه لم يستمع إلى تسجيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مبررًا ذلك بأنه لا يتكلم العربية.

وأضاف ردًا على سؤال للصحفيين: "كلا، لم أستمع اليه"، متسائلاً: "لماذا تعتقدون أنه كان على أن استمع إليه؟ ماذا تعتقدون أنه يمكنني أن أعلم عبر الاستماع إليه؟".

وتابع بعد إلحاح الصحفيين: "أنا لا أتكلم العربية، ماذا ينفعني الاستماع إليه إذا كنت لا أتكلم العربية".

وأوضح بولتون أن "أناسًا يتكلمون العربية استمعوا إلى التسجيل ونقلوا إلينا مضمونة".

وأشار إلى أن التقرير كان له دور في قرار الرئيس دونالد ترامب التأكيد مجددًا على التحالف مع السعودية على الرغم من احتمال أن يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على علم بجريمة الاغتيال، وفق ما أورد ترامب.

ويعود التسجيل إلى الثاني من أكتوبر يوم مقتل خاشقي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بأيدي مجموعة أتت من الرياض. وقد أرسلته السلطات التركية خصوصًا إلى ادارة ترامب.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأسبوع الماضي خلال زيارة لواشنطن: "كان الأمر فعلاً مثيرًا للاشمئزاز وإذا استمعتم إلى (التسجيل) ستدركون أنها كانت جريمة مدبرة".

وأضاف "هناك أيضًا هذا الطبيب الشرعي"، أحد افراد المجموعة، "الذي يبدو أنه يهوى تقطيع الناس" و"يعطي تعليمات للآخرين خلال قيامه بعمله".

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