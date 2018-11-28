تصريح صادم من «أديب» على هزيمة «الأهلي»

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وجه عمرو أديب رسالة قوية إلى النادى الأهلى عقب هزيمته الرابعة علي التوالي علي يد المقاولون العرب بهدف نظيف.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "قلبى يقطر دما مش ده الأهلي اللي نعرفه بس عادي بكره بروح الفانلة الحمراء ومبادئ نادي القرن والقيادة الحكيمة للكيان الأحمر وبدعم جمهوره الوفى اللي ما تخلاش عنه وقت الشده يرجعلنا الأهلى".

وأضاف: "الأهلي يا جماعة مش مجرد فريق الأهلى حياة الأهلى طريق".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "أديب" حيث قال أحمد سلطان: "كلام محترم من زملكاوي جميل أتربي معظم الأهلاوية على تعليقاته المضحكة والساخرة من نادي الزمالك، لازم الأهلي يرجع عشان ترجع تضحكنا".

وأضاف أخر: "أنا ليه عندى إحساس إن الزمالك مش هيخلصة إنكو فرحانين كده وبيجهزلكو مفاجأة تنكد عليكم".

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