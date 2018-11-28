بالصور.. عزمي هجرس أمينًا لتنظيم حزب مصر القومي بكفر الشيخ

28 نوفمبر 2018 - 12:03 م

أصدر رئيس حزب مصر القومي، المستشار الدكتور روفائيل بولس، قرارًا باختيار الأستاذ عزمي هجرس ليكون أمينًا لتنظيم الحزب بمركز ومدينة مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك في اجتماع عقد مؤخرًا برئاسة الدكتور روفائيل مع أمانة الحزب بكفر الشيخ، وبحضور دكتور محمود يحي الأمين العام للحزب ومساعدة رئيس الحزب ومدير مركز الإعلام دينا سمير.

وأعرب أمين التنظيم بمطوبس، عزمي هجرس، عن امتنانه لهذه الثقة الغالية من أجل أن يكون الحزب لكل المصريين، مشيرًا إلى أنه سيبذل كل جهده ليكون الحزب منبرًا لكل مواطن حريص على بلده ومستعد لخدمته في أي وقت وفي أي مجال.

وأضاف أن من أولى أولوياته توسيع رقعة انتشار أفكار الحزب واستقطاب عناصر جديدة واعدة برؤيتها وأفكارها وعملها، إضافة لترسيخ العمل الميداني وسط الجماهير وتبني مشاكلهم ومحاربة الفساد ومواجهة الأفكار الهدامة التي تعيق البناء والتنمية.

وقدم الشكر لرئيس الحزب وكل أمانته العامة، مشيدًا بالدور الوطني المسئول الذي يقوم به سفير النوايا الحسنة محمد صحصاح.