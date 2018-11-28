  • الأربعاء 28 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:17 م
بحث متقدم
ميدو

«ميدو» يكشف السبب الحقيقى وراء هزائم «الأهلي»

القطارات

النقل تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات

بن سلمان يصل الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين

بن سلمان يصل الأرجنتين للمشاركة فى قمة العشرين

صورة الخبر

"ترامب" يهدد "موتورز" للسيارات.. لهذا السبب

الاهلي

«ساويرس» يدخل على خط أزمة الأهلي بهذا التعليق

السودان : " عداؤنا مع إسرائيل أبدي"

السودان: "عداؤنا مع إسرائيل أبدي"

بيل كلينتون وهيلاري وترامب

"كلينتون": لهذا السبب يغطى ترامب على مقتل خاشقجى

عليكم بالتقوي بدلا من حرمان المولود الثالث من حقه

عليكم بالتقوى بدلاً من حرمان المولود الثالث من حقه

ارشيف

ما لا تعرفه عن "كارينيو" المرشح لتدريب الأهلى

صورة من الحلقة

شاهد.. خناقة على الهواء بسبب الخلع

بالصور.. عزمي هجرس أمينًا لتنظيم حزب مصر القومي بكفر الشيخ

آخر الأخبار

حزب مصر القومي
حزب مصر القومي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

شيخ أزهري: تنظيم الأسرة مخطط يهودي وهذا هو الدليل

#

وفاة الشيخ المبتهل عبدالتواب البساتيني

#

شاهد.. أول مذيعة كفيفة فى مصر

#

حريق هائل داخل مصنع نسيج بكفر الدوار

أصدر رئيس حزب مصر القومي، المستشار الدكتور روفائيل بولس، قرارًا باختيار الأستاذ عزمي هجرس ليكون أمينًا لتنظيم الحزب بمركز ومدينة مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ.

 جاء ذلك في اجتماع عقد مؤخرًا برئاسة الدكتور روفائيل مع أمانة الحزب بكفر الشيخ، وبحضور دكتور محمود يحي الأمين العام للحزب ومساعدة رئيس الحزب ومدير مركز الإعلام دينا سمير.

وأعرب أمين التنظيم بمطوبس، عزمي هجرس، عن امتنانه لهذه الثقة الغالية من أجل أن يكون الحزب لكل المصريين، مشيرًا إلى أنه سيبذل كل جهده ليكون الحزب منبرًا لكل مواطن حريص على بلده ومستعد لخدمته في أي وقت وفي أي مجال.

وأضاف أن من أولى أولوياته توسيع رقعة انتشار أفكار الحزب واستقطاب عناصر جديدة واعدة برؤيتها وأفكارها وعملها، إضافة لترسيخ العمل الميداني وسط الجماهير وتبني مشاكلهم ومحاربة الفساد ومواجهة الأفكار الهدامة التي تعيق البناء والتنمية.

وقدم الشكر لرئيس الحزب وكل أمانته العامة، مشيدًا بالدور الوطني المسئول الذي يقوم به سفير النوايا الحسنة محمد صحصاح.

شاهد الصور..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» فى ذكرى وفاة «معبودة الجماهير».. لمن تبرعت بمنزلها؟
» رسميًا.. البرازيلى "فارياس" يتولى تدريب المصرى
» تحقيقات سرية: حفيد مؤسس الإخوان متورط بفضائح جنسية
» تعرف على أول دولة ترخص «الفياجرا» النسائية
» طاقم تونسي لإدارة "النجوم" و"بيراميدز" بالدوري
» شاب يقتل عمه .. ويدفنه داخل مصطبة
» 1.17 مليون دولار غرامة لـ"أوبر" لخرقها بيانات المتعاملين
» شاهد .. أسدان ينفجران في الضحك في لقطة طريفة
» اتهام حفيد مؤسس الإخوان بإقامة علاقات مع قاصرات
» فنانون لقوا حتفهم في حوادث مروعة
» شاهد .. أحمد موسى يبكي بعد خسارة الأهلي: احنا في محنة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم