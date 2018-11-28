» فى ذكرى وفاة «معبودة الجماهير».. لمن تبرعت بمنزلها؟

28 نوفمبر 2018 - 11:49 ص

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنانة القديرة شادية، عن عمر يناهز الـ86 عامًا بعد أزمة صحية نقلت على أثرها إلى المستشفى.

وكانت شادية اكتشفت بداية مرضها أثناء تقديمها لمسرحية "ريا وسكينة"، الذي كان بمثابة صدمة لها، وأجرت عدة تحاليل في مصر منذ أن لاحقها المرض ورغم ذلك تركت مرضها وراء الستار، واستكملت عملها باحترافية، إلى أن خضعت لعملية جراحية جعلها تتوقف عن التمثيل.

اشتد عليها المرض في الفترة الأخيرة من حياتها، فقررت الفنانة شادية السفر إلى فرنسا لتلقي العلاج، وخضعت لعملية استئصال إحدى ثدييها، بعدما أجرت عدة تحاليل في مصر وقررت بعدها الاعتزال وأداء فريضة الحج والتبرع ببيتها الخاص ليكون مركزًا لأبحاث السرطان حتى يفيد المرضى.

وكان برنامج "صباح الورد" المعروض على فضائية "ten " عرض تقريرًا يحيي الذكرى الأولى لوفاة الفنانة دلوعة الشاشة العربية، ومعبودة الجماهير كما لقبها محبوها.