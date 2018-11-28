"ترامب" يهدد "موتورز" للسيارات.. لهذا السبب

28 نوفمبر 2018 - 11:41 ص

استنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القرارات التي اتخذتها شركة "جنرال موتورز" للسيارات، إذ أعلنت الشركة غلق بعض مصانعها في بعض الولايات الأمريكية، بالإضافة إلى خفض عدد موظفيها ووقف الإنتاج في 5 منشآت في أمريكا الشمالية.

وردًا على هذه الخطوة، قال دونالد ترامب، في حسابه على "تويتر" إنه "محبط جدًا من تصرف شركة جنرال موتورز ومديرها التنفيذي لإغلاقها المصانع في أوهايو وميشيجان وميريلاند. بينما لم تغلق مصانعها في المكسيك والصين. الولايات المتحدة أنقذت شركة جنرال موتورز وهكذا تشكرونا؟!"

وأضاف: "نحن نبحث الآن قطع جميع الإعانات عن شركة جنرال موتورز"، متابعًا: "أنا هنا لحماية العمال الأمريكيين".

وقد تفاعل بعض النشطاء على تغريدة "ترامب"، إذ كتب أحدهم: "هذا يجب أن يقدم الكثير لمساعدة العمال الأمريكيين، لأن هذه الشركات ليس لديها خيار سوى أن ينقلوا التكاليف الإضافية لعملائهم، شكرًا!".

بينما كتب حساب آخر يدعي "جيس كربينو": "أنا متأكدة أن كل الشركات التي أفلست يجب أن تقدم الشكر لك أيضًا، فهذا من صنع يديك"، في حين علقت أخرى: "أنت تعرف أنك كاذب".

وكان قد أعلنت شركة جنرال موتورز عملاق صناعة السيارات الأمريكي، الإثنين الماضي، عن خطة إعادة هيكلة ضخمة لأعمالها التجارية العالمية، تتضمن وقف الإنتاج في 5 منشآت في أمريكا الشمالية، وخفض عدد موظفيها، وتقليل الأجور بنسبة 15%، بما في ذلك المديرين التنفيذيين.

وتعتبر هذه الخطوات، هي الأولى من نوعها، على صعيد تحول "جنرال موتورز" منذ قرن من الزمان، حيث تغلق مصانع وتعيد استثمار الأموال بعيدًا عن السيارات. وتهدف الشركة إلى التحول إلى السيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية.

وقالت الشركة أيضًا إن خطتها ستجعلها أكثر كفاءة، حيث ستوفر لها 6 مليارات دولار سنوياً مع نهاية 2020. وأضافت أن خفض الإنتاج سيسمح بإضافة التكنولوجيا في جميع سياراتها، ما سيقلل من الوقت والجهد.