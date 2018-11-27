مناهج إجبارية لطلاب الجامعات للحد من الطلاق

27 نوفمبر 2018 - 02:29 م

بهدف الحد من الطلاق قالت وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي : "إننا بدأنا في تصميم برامج للتعامل مع هذه الظاهرة وندرس تجارب دول أخرى منها التجربة الماليزية، التي نجحت في خفض معدلات الطلاق من 35% إلى 10%".

وأضافت والي، خلال كلمتها في أمام اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي تحدث عن ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق وأثره على الأطفال.

وأشارت إلي أن الوزارة صممت برنامجا يهدف إلى الحد من حالات الطلاق وتقليل نسب الانفصال التي تؤثر على الأطفال، مضيفة أن ماليزيا نجحت من خلال تطبيق برامج تعتمد على وضع مناهج وتشريعات جديدة منها الطلاق في المحكمة أمام القاضي، والانتظار 6 أشهر لحين التنفيذ، وبرامج توعية للشباب.

وتابعت : إن هناك 985 ألف حالة زواج سنويا، بينما يوجد 168 ألف حالة طلاق سنويا، منوهة إلي بدء مشاورات مع عدد من البرامج التي تنظمها جهات مختلفة مثل الكنيسة المصرية - التي تنظم برنامج توعية إجباريا للمقبلين على الزواج- بالإضافة للبرامج التوعية التي يرعاها الأزهر الشريف ودار الإفتاء.

وأكدت والي أن الوزارة صممت برنامجا يستهدف توعية شباب الجامعات من خلال تدريس مناهج إجبارية للطلاب، وتكون شرطا للحصول الطلاب على شهاداتهم، موضحة وجود 460 ألف طالب جامعي سنويا.

وأشارت إلى تواصل الوزارة مع وزارة الدفاع لتصميم برنامج خاص للمجندين وتوعيتهم بمسئوليات الزوج، وأوضحت وضع بروتوكولات مع مجموعة من الأساتذة، لتدريس عدد ساعات من مناهج يجازى عليها ماديا ، مشيرة إلى الحصول على منحة لبدء المشروع من خلال منظمة الأمم المتحدة للأسرة والسكان.