  • الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:14 م
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. "صلاح" يزين مؤتمر المحترفين

مناهج إجبارية لطلاب الجامعات للحد من الطلاق

مناهج إجبارية لطلاب الجامعات للحد من الطلاق

بيان

بيان بشأن إضاءة الأهرامات بعلم السعودية

حسني : يطالب مثقفي الـ"تيك أوي" بحجب صفحته

حسني يطالب مثقفى الـ"تيك أوي" بحجب صفحته

صورة الخبر

ليفربول يبحث عن بديل لـ"صلاح" فى يناير

بالصور والفيديو.. "قرية للنساء فقط"

بالصور والفيديو.. "قرية للنساء فقط"

البرلمان

تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

السبسي

«جبريل» ردًا على «السبسى»: ألا تخاف الله

السيسي وبن سلمان

سر استقبال "السيسى" لـ"بن سلمان" بنفسه

اجيروا

"أجيري" يجرى تعديلات على رواتب اللاعبين والجهاز الفنى

لماذا تأخرت تقارير الكسب حول "ثروة مبارك"؟

الحياة السياسية

الرئيس الأسبق حسني مبارك
الرئيس الأسبق حسني مبارك

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الأسواني لنجل مبارك: "بتخدعنا ولا بتخدع نفسك"

#

حسني مبارك وحرب أكتوبر

#

مرض القوة الخارقة يصيب 61 شخصًا على مستوى العالم

#

هذا ما سيحدث لـ"الهواتف الغبية" خلال الفترة المقبلة

تقارير

ثروة

مبارك

الكسب غير المشروع

استعجل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تقارير ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأفراد أسرته، والمتعلقة بالحسابات البنكية داخل مصر والأراضى الزراعية التى يمتلكها، تمهيدًا للتصرف فى القضية، بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الحفظ.

وقالت مصادر قضائية حسب صحيفة الوطن، إن الجهاز خاطب «خبراء الكسب» لإنجاز تقارير ثروة الرئيس الأسبق وأسرته، للتصرف فى القضية التى يجرى التحقيق فيها منذ 2011، عقب ثورة 25 يناير، والإطاحة بـ«مبارك ورموز حكمه»، وأرجعت المصادر تأخر التقارير إلى «تغيير القائمين على كتابة التقارير مرات عدة وضخامة الثروة».

وتأتى مخاطبة جهاز الكسب من وقت لآخر عقب تأييد محكمة العدل الأوروبية مؤخراً استمرار تجميد أموال الرئيس الأسبق و6 من رموز نظامه السابقين لمدة عام، والتى تقدر بـ529 مليون يورو، وأضافت المصادر أن قرار تجديد تجميد الأموال جاء بناءً على طلب جهاز الكسب غير المشروع، والمرسل للنيابة العامة، باعتبار أن «مبارك» قيد التحقيق بالجهاز، ولا توجد قضايا أخرى أمام جهات التحقيق أو المحاكم الأخرى.

وتابعت أن النيابة العامة سلمت محكمة العدل الأوروبية مستندات لاستمرار قرار التجميد، منها القضايا المتهم فيها مبارك وأسرته، والتى من بينها الحكم النهائى الصادر من محكمة النقض ضدهم فى قضية القصور الرئاسية وقضية هدايا الأهرام، والتحقيقات التى لا يزال «الجهاز» يجريها بشأن استغلال مبارك وأسرته نفوذهم فى تضخم ثروتهم.

وكان النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب عن حلوان، قد تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى شأن دور الدولة فى استرداد الأموال المهربة بالخارج.

وتساءل «البلتاجى»، فى الطلب، عن صحة أنباء تجميد 550 مليون يورو من حساب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالخارج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تخلع زوجها بعد شهر العسل: "أنا مش متجوزة حصان"
» من مغنى شهير لـ واعظ دينى.. تعرف على قصة أحمد بييف
» صورة سيلفى تؤخر إقلاع طائرة ركاب
» جماهير إيطاليا تطالب بوضع "كريستيانو" فى السجن
» تعليق جديد من «سما المصري» على الفياجرا النسائية
» سر استقبال "السيسى" لـ"بن سلمان" بنفسه
» ترامب: الغاز المسيل للدموع ضد "المهاجرين" آمن للغاية
» تفسير رؤيا الفئران فى المنام
» حقيقة إصابة «بسمة وهبة» بالسرطان مرة أخرى
» أسرار لا تعرفها عن الفنان الراحل عادل أمين
» اكتشاف أول علاج نهائي لمرض "السكري"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا