تأجيل طعن 296 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية

27 نوفمبر 2018 - 02:20 م

أجلت محكمة النقض، الطعن المقدم من 296 متهمًا على قرار المحكمة الصادر في 24 يوليو 2017 بإدراج 1500 متهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات أبرزهم: محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين "أعضاء مكتب الإرشاد" والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة ونجلة يوسف القرضاوي وذلك في القضية رقم 316 لسنة 2017 التي تتضمن اتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة، لجلسة 12 فبراير المقبل لضم المفردات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة توفيق وعضوية المستشارين الدكتور مدحت بسيوني ومجدى عمر ويوسف قايد ونادر جويلي وايهاب علي والدكتور ايمن أبو علم ومحمد ابراهيم وبسكرتارية خالد صلاح وأبنوب نشأت