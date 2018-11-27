حسني يطالب مثقفى الـ"تيك أوي" بحجب صفحته

27 نوفمبر 2018 - 02:08 م

طالب حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من الذين يتألمون من كتاباته أن يحجبوا صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف حسني على حسابه على "فيس بوك": "نصيحة لوجه الله والإنسانية.. لست ساديًا من هواة تعذيب الإنسان لأخيه الإنسان، ولا حتى لأخيه الحيوان؛ لذا أجدني مستاءً إلى أبعد الحدود إذا ما تعذب أحد بما أكتب، فليس مقصدي أن أعذب أحداً بكتاباتى".

وتابع قائلا: لذا أطلب من أصحاب ثقافة التيك أواى الذين لا يستريحون لهذا النوع من الكتابات التى تعذبهم قراءتها، أو الذين يصيبهم الرهق أن يتدبروا معانيها، أو أن يربطوا بين مفرداتها التى قد تبدو لهم غامضة أو مفككة، أن يرفقوا بأنفسهم فلا يرهقوها فيما لا يعود عليهم بالفائدة؛ فليس مقصدي أن أكتب لهم، أو أن أغير من ثقافتهم شيئاً.

وأكد حسني أن ما أكتب إنما أكتبه لأتواصل مع نفسي أولاً، ثم لأتواصل مع جمهور لا أطمع في أن يزيد عدده عن عدد أصابع اليد الواحدة، فإن هو زاد العدد عن ذلك فهى نعمة أشكر الله عليها ولا أطلب منه المزيد.

وأعرب عن شكره لمن يقدم له النصيحة قائلاً: أشكر بالطبع كل من يسدى لى النصح بالانضمام لثقافة التيك أواى، لكنها ليست ثقافتى ولن تكون، ونصيحتى لهم أن يحجبوا عنهم صفحتى كى لا تفسد عليهم متعة التواصل مع من يشاركونهم ثقافتهم، وفى كلٍّ خير، وكل إنسان ميسر لما خُلِق له.