اقتصادى: فرص استثمارية ضخمة بين مصر والسعودية فى السياحة والعقارات

27 نوفمبر 2018 - 01:59 م

قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية إلى مصر فرصة جديدة لفتح مزيد من آفاق التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين القاهرة والرياض، خاصة أن السعودية على رأس الدول المستثمرة فى مصر بحجم استثمار يقترب من الـ 6 مليارات دولار فى عدد 2900 مشروع.

وأكد الشافعى اليوم الثلاثاء، أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين فى مجالات الاستثمار السياحى والعقارى والدخول فى التكامل الصناعى فى عدة قطاعات اقتصادية منها الصناعات التحويلية وكذلك هناك تقارب فى وجهات النظر الاقتصادية بين الشقيقتين فى عدة ملفات الأمر الذى يسهم فى تعظيم العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية خلال الفترة القادمة.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص بين البلدين خاصة مجلس الأعمال المشترك وكذلك الغرف التجارية والصناعية بين القاهرة والرياض بهدف خلق انسيابية فى عملية تدفق الاستثمار ، لافتا إلى أن مشاركة رجال أعمال سعوديين فى مؤتمر الاستثمار المصرى المقرر عقده فى 8 الى 10 فبراير 2019 والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس ادارات الغرفة الاسلامية فرصة رائعة لتعزيز التعاون.