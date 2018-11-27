شاهد.. "صلاح" يزين مؤتمر المحترفين

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الأهرامات

بن سليمان

نشر الكابتن مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصرية "الجبلاية" صورة له مع إحدى اللافتات في المؤتمر العام للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

ويظهر في الصورة "عبد الغني" بجوار إحدى اللافتات عليها صورة اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي.

ويشارك فى المؤتمر مجدى عبد الغنى، والذى طار إلى روما، لحضور اجتماعات "فيفبرو" فى العاصمة الإيطالية.

وقال مجدى عبد الغنى: "المؤتمر العام "كونجرس" فيفبرو إيطاليا 2018 روما"، ونشر صورة على طريقة السليفى وعلق عليها: "قبل انطلاق اجتماع المؤتمر العام للأتحاد الدولى للاعبين المحترفين روما إيطاليا 2018".

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