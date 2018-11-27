ضبط 1.5 طن سمك فاسدة قبل بيعها فى مطعم شهير

27 نوفمبر 2018 - 01:49 م

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط "عبد الرسول م س" 38 سنة، مسئول عن ثلاجة تبريد لتخزين الأسماك، غير مطابقة للاشتراطات الصحية، التابعة لمطعم شهير، بدون ترخيص، بمنطقة مدينة نصر أول، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "أسماك".

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل الثلاجة على 1.275 طن سمك، جمبري، سبيط، 335 كيلو سمك، جمبري، سبيط، كفتة جمبري، 300 كيلو مخلل "بدون بيانات"، 400 لتر عصائر "بدون بيانات"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد المأكولات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.