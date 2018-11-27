تأييد أحكام السجن المشدد على المتهمين بـ"عنف ناهيا"

27 نوفمبر 2018 - 01:44 م

قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف ناهيا وتأييد أحكام السجن المشدد من 7- 10 سنوات على ثلاثة متهمين بالقضية.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجي شحاتة، أصدرت أحكامًا تتراوح ما بين السجن المشدد 7- 10 سنوات على كل من عبد الرحمن محمد محمد صلاح، وعمر الحسيني عنتر محروس، محمود شحاتة إبراهيم معوض، والمتهمين في القضية رقم 3235 لسنه 2015 جنوب الجيزة والمعروفة بـ"أحداث ناهيا" .

وكان أمر الإحالة قد أسند للمتهمين تهم، التجمهر والأضرار بالسلم العام وحيازة أسلحة نارية وبيضاء والاعتداء علي المواطنين، واستعراض القوة وترويع المواطنين، وتكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقطع الطريق الزراعي.