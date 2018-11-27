» ممثلة شهيرة: نفسي اتجاهي في التمثيل يبقى "أفلام الإثارة"

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دينا الشربيني
دينا الشربيني

أحمد عادل شعبان

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دينا الشربينى

إسعاد يونس

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن مشاريعها الفنية المقبلة ، مؤكدة أنها سوف تشارك في فيلمين من إنتاج وليد منصور.

وأضافت في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس" : "الفيلم الأول هو أهل الكهف وسوف أشارك فيه مع الفنان أحمد عز الفنان محمود حميدة وغيرهم".

وأردفت: "هناك فيلم جديد فكرته موجودة لكن ملامحه الرئيسية لم تتضح حتى الآن ، وهو فيلم ينتمي لأفلام الإثارة والجريمة ، وأتمنى أن هذا يكون خطي الجديد في التمثيل لأن هذه الأفلام تجذبني شخصيا".

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