» ممثلة شهيرة: نفسي اتجاهي في التمثيل يبقى "أفلام الإثارة"

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة دينا الشربيني عن مشاريعها الفنية المقبلة ، مؤكدة أنها سوف تشارك في فيلمين من إنتاج وليد منصور.
وأضافت في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس" : "الفيلم الأول هو أهل الكهف وسوف أشارك فيه مع الفنان أحمد عز الفنان محمود حميدة وغيرهم".
وأردفت: "هناك فيلم جديد فكرته موجودة لكن ملامحه الرئيسية لم تتضح حتى الآن ، وهو فيلم ينتمي لأفلام الإثارة والجريمة ، وأتمنى أن هذا يكون خطي الجديد في التمثيل لأن هذه الأفلام تجذبني شخصيا".
ظهر11:47 ص
فجر
05:10
شروق
06:37
ظهر
11:47
عصر
14:38
مغرب
16:57
عشاء
18:27