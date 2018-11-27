» ممثلة شهيرة: نفسي اتجاهي في التمثيل يبقى "أفلام الإثارة"

27 نوفمبر 2018 - 07:27 ص

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن مشاريعها الفنية المقبلة ، مؤكدة أنها سوف تشارك في فيلمين من إنتاج وليد منصور.



وأضافت في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس" : "الفيلم الأول هو أهل الكهف وسوف أشارك فيه مع الفنان أحمد عز الفنان محمود حميدة وغيرهم".



وأردفت: "هناك فيلم جديد فكرته موجودة لكن ملامحه الرئيسية لم تتضح حتى الآن ، وهو فيلم ينتمي لأفلام الإثارة والجريمة ، وأتمنى أن هذا يكون خطي الجديد في التمثيل لأن هذه الأفلام تجذبني شخصيا".



