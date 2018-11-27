القبض على إعلامي شهير بتهمة سرقة الشقق

27 نوفمبر 2018 - 07:09 ص

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية من ضبط مقدم برامج سابق بإحدى القنوات الفضائية بتهمة القيام بـ38 جريمة سرقة .



وأرشد المتهم عن بعض المسروقات (مبلغ 30 ألف جنيه، 10 أجهزة كمبيوتر محمول "لاب توب"، شاشة عرض، إنسيال ذهب، ساعة يد، خزينة حديدية)، مشيرًا إلى قيامه بإنفاق الباقي على مصاريفه الشخصية .



و وردت معلومات لوحدة مباحث قسم العطارين تفيد قيام "مصطفى أ" - مقيم بمنطقة البيطاش وسبق عمله كمقدم برامج بقناة فضائية - بتنفيذ العديد من السرقات بالشقق والشركات عن طريق أسلوب المفتاح المصطنع .



وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطه وبحوزته (طبنجة- مجموعة من المفاتيح مختلفة الأحجام).



وبمواجهته اعترف بارتكاب 38 حادثًا، وحيازته للسلاح بقصد الدفاع، والمفاتيح لاستخدامها في نشاطه الإجرامي.