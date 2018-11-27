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تعليق صادم من سما المصري على "الفياجرا النسائية"

الرياضة

سما المصري
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الفياجرا النسائية

سخرت الراقصة سما المصري من شائعة وضع صورتها على الفياجرا النسائية التي أثار طرحها جدلًا شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "سما" خلال مداخلة مع برنامج "صح النوم" الذي يقدمه الإعلامي "محمد الغيطي" على قناة "LTC" : "المفروض يحطوا صورتي على الفياجرا الرجالي مش النسائي ".

وأضافت: "استغربت جدًا حين علمت بخبر طرح فياجرا للنساء وكتبت تدوينة قلت فيها إن نساءنا لا يحتجن فياجرا لأن نسبة الخصوبة عالية".

الفيديو:


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