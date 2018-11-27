نجم المنتخب يفسخ تعاقده مع ناديه للانتقال للأهلي

أحمد عادل شعبان
أعلن علي غزال - مدافع منتخب مصر - فسخ تعاقده مع ناديه الكندي تمهيدًا لانتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ونشر "غزال" تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" وجهها لإدارة ناديه السابق "فانكوفر" وجماهيره ، قائلًا: "إنه لمن دواعي سروري أنني كنت في صفوف الفريق، شكرًا جزيلًا للجميع في الإدارة، اللاعبين، الجهاز الفني والجماهير على هذه الفترة".
وأضاف: "أتمنى لكم التوفيق في المستقبل".
وربطت تقارير صحفية بقوة بين علي غزال والأهلي الذي يعمل الآن على بناء فريق جديد بدءًا من يناير المقبل.
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