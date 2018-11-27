عماد أديب: 3 ملحوظات على زيارة "بن سلمان" لمصر

27 نوفمبر 2018 - 05:37 ص

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين أديب عن 3 ملحوظات على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وقال "أديب" خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "الرئيس السيسي استقبل الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة لمؤازرة السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي".



وأضاف: "زيارة بن سلمان لمصر تؤكد أن (تحالف الاعتدال العربي) الذي يضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين مازال مستمرًا بدليل مشاركة هذه الدول في مؤتمر الاستثمار بالرياض".



وتابع: "ليست زيارة عادية بل زيارة لتحقيق مصالح البلدين ، والدليل على ذلك أن الأمير محمد بن سلمان اصطحب وزير الداخلية والخارجية والإعلام ورئيس المخابرات السعودي معه في الزيارة".



