عماد أديب: 3 ملحوظات على زيارة "بن سلمان" لمصر

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السيسي

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كشف الكاتب الصحفي عماد الدين أديب عن 3 ملحوظات على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال "أديب" خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "الرئيس السيسي استقبل الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة لمؤازرة السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي".

وأضاف: "زيارة بن سلمان لمصر تؤكد أن (تحالف الاعتدال العربي) الذي يضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين مازال مستمرًا بدليل مشاركة هذه الدول في مؤتمر الاستثمار بالرياض".

وتابع: "ليست زيارة عادية بل زيارة لتحقيق مصالح البلدين ، والدليل على ذلك أن الأمير محمد بن سلمان اصطحب وزير الداخلية والخارجية والإعلام ورئيس المخابرات السعودي معه في الزيارة".

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