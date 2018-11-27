أول تعليق لـ"ترامب" على ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا

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أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "عدم رضاه" عما حدث بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف.
وقال ترامب للصحفيين في حديقة البيت الأبيض، الإثنين إن "غير راضٍ عن ذلك (التوتر بين روسيا وأوكرانيا)..وسنعمل مع الأوروبيين بخصوص هذا الموضوع لخفض التوتر"، مشيرًا أن الدول الأوروبية قلقة إزاء الحادث أيضا.
كما أعرب الرئيس الأمريكي، عن أمله في تسوية الوضع بين البلدين.
والإثنين، أقرت روسيا إطلاق قواتها النار على سفن حربية أوكرانية في بحر آزوف من أجل وقفها.
وأفاد بيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، أن سفنًا حربية أوكرانية حاولت انتهاك الحدود الروسية في ساعات المساء (الأحد)، الأمر الذي تطلّب تدخل الأسطول البحري، وسفن تابعة للأمن الفيدرالي.
من جهة أخرى، شهدت العاصمة الأوكرانية كييف مظاهرة أمام مبنى السفارة الروسية، تنديدًا بالهجوم الذي تعرضت له السفن الحربية الأوكرانية، حيث أحرق المتظاهرون إطارات سيارات، ووضعوا مجسمات سفن أمام السفارة.
وقالت قيادة القوات البحرية الأوكرانية في بيان في وقت سابق، أن قاربًا أمنيًا تابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أطلق النار على سفن حربية أوكرانية عند مضيق كيرتش في بحر آزوف، ما أسفر عن إصابة 6 جنود، وأن قوات خاصة روسية احتجزت هذه السفن.
وفي مايو/أيار الماضي، قامت روسيا بتدشين جسر يربط شبه جزيرة القرم بروسيا من شأنه أن يسمح لموسكو بالحد من العزلة الجغرافية والاقتصادية للقرم التي ضمتها في مارس/آذار 2014. 

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