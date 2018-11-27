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ناسا: المركبة الفضائية "إنسايت" هبطت على سطح المريخ

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ناسا
ناسا

المصريون ووكالات

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الإنسان يهبط على كوكب المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الدولية "ناسا"، الإثنين، هبوط المركبة الفضائية "إنسايت" على سطح المريخ، بهدف استكشاف باطن الكوكب الأحمر.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مراقبي الرحلة الفضائية قولهم إن المركبة إنسايت حطّت على سطح الكوكب الإثنين، بعد عملية هبوط محفوفة بالمخاطر عبر سماء المريخ.
وأضاف المصدر أن التأكيد جاء عبر إشارات لاسلكية استغرقت أكثر من ثمان دقائق لعبور ما يقرب من 100 مليون ميل (160 مليون كيلومتر) بين المريخ والأرض.
ولم يرد على الفور أي توضيح ما إذا كانت المركبة الفضائية في حالة عمل جيدة، لكن الأقمار الصناعية التابعة لناسا حول المريخ ستوفر كل ما هو جديد، بحسب الوكالة ذاتها. 

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