ناسا: المركبة الفضائية "إنسايت" هبطت على سطح المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الدولية "ناسا"، الإثنين، هبوط المركبة الفضائية "إنسايت" على سطح المريخ، بهدف استكشاف باطن الكوكب الأحمر.



ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مراقبي الرحلة الفضائية قولهم إن المركبة إنسايت حطّت على سطح الكوكب الإثنين، بعد عملية هبوط محفوفة بالمخاطر عبر سماء المريخ.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مراقبي الرحلة الفضائية قولهم إن المركبة إنسايت حطّت على سطح الكوكب الإثنين، بعد عملية هبوط محفوفة بالمخاطر عبر سماء المريخ.

وأضاف المصدر أن التأكيد جاء عبر إشارات لاسلكية استغرقت أكثر من ثمان دقائق لعبور ما يقرب من 100 مليون ميل (160 مليون كيلومتر) بين المريخ والأرض.

وأضاف المصدر أن التأكيد جاء عبر إشارات لاسلكية استغرقت أكثر من ثمان دقائق لعبور ما يقرب من 100 مليون ميل (160 مليون كيلومتر) بين المريخ والأرض.