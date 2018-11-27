"الهلالي" يثير الجدل مجددًا بهذا التصريح عن "الميراث"

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علق الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، على الضجة التي أثيرت بشأن فتواه بتأييد جواز المساواه بين الرجل والمرأة في الميراث كما طبقت دولة تونس.
وأضاف "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أنه لم يقدم فتوى كما روج الإعلام، وإنما قدم رأيا فقهيا، منوهًا بأن توثيق عقود الزواج عندما ظهر رفضه الكثيرون بدعوى أنه مخالف لما كان يطبق قديما، أما الآن وبعد مرور أكثر من 30 عام يصر الآباء على توثيق عقود زواج بناتهم.
وأشار "الهلالي" إلى أنه "ليس لدي فتوى بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، ولكن قدمت رأي فقهي من جهة فقهاء تونس وليس جهتي". 



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