21 لاعبا في قائمة المصري الأفريقية

أمير سعد
كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، عن قائمة المصري البورسعيدى، تمهيدا للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية في نسختها الجديدة.
وضمت قائمة المصري 21 لاعبا هم:
حراسة المرمى: أحمد مسعود، احمد محمد عبد الحليم، محمود السيد علي.
خط الدفاع: أحمد أمين، أحمد حامد شوشة، أحمد خالد رأفت، كريم العراقي، محمود عيد، محمد كوفي، مصطفى محمد علي، محمد مصطفى إمام وتوريك جبرين.
خط الوسط: عمرو موسى، إيميكا إيزي، فريد شوقي، حجاج عويس، محمد جابر خليفة.
خط الهجوم: أحمد جمعة، أحمد شكري، أحمد ياسر، إسلام عيسى، محمود وادي، محمد عبد اللطيف عبد الله.
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