21 لاعبا في قائمة المصري الأفريقية

26 نوفمبر 2018 - 09:44 م

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، عن قائمة المصري البورسعيدى، تمهيدا للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية في نسختها الجديدة.

وضمت قائمة المصري 21 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، احمد محمد عبد الحليم، محمود السيد علي.

خط الدفاع: أحمد أمين، أحمد حامد شوشة، أحمد خالد رأفت، كريم العراقي، محمود عيد، محمد كوفي، مصطفى محمد علي، محمد مصطفى إمام وتوريك جبرين.

خط الوسط: عمرو موسى، إيميكا إيزي، فريد شوقي، حجاج عويس، محمد جابر خليفة.

خط الهجوم: أحمد جمعة، أحمد شكري، أحمد ياسر، إسلام عيسى، محمود وادي، محمد عبد اللطيف عبد الله.