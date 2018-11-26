غدا إعادة محاكمة متهمين بالتحريض ضد الدولة

شيماء السيد
تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة كلا من عبد الله جاد محمد ومحمد شافعى محمد محمد فى القضية رقم 23626 لسنة 2014 والصادر ضدهما غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وحضور معتز زكريا رئيس نيابة امن الدولة العليا.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم عدة تهم منها التحريض المناهضة للدولة وتأسيس جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالهم والإضرار بالوحدة الوطنية.
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