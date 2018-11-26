السجن 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات

26 نوفمبر 2018 - 09:25 م

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبدالعاطى مبارك ، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفى ، وعبدالعاطى مسعود شعله ، وأمين سر محمد عثمان ، المتهم " مستور .ب.ع " وتغريمه 100 ألف جنيه لحيازة مخدرات ، والهروب من قوة أمنية والتعدى عليها ، كما قضت بمعاقبة 8 متهمين غيابياً بالسجن المشدد خمس سنوات .

تعود الواقعة الى عام 2014بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية ،عندما قام المتهم الأول بقيادة سيارة عكس الاتجاه واصطدم بسيارة شرطة ، وعدد من السيارات الأخرى وتم إيقافه وعثر بحوزتة على 70 قطعة حشيش، وأثناء تحفظ القوة عليه قام عدد من مرافقيه " حمدى ز د 28 سنة ، مقاول، و " أحمد .ز د ، 24 سنة طالب، و " هانى خ د 32 سنة مقاول " و" صلاح . خ . د 23 سنة عامل " ، و " أيمن ز د ، 27 سنة " و" محمد . د . ت 32 سنة ، و "عوض ا ع " هاربين ، بإطلاق الأعيرة النارية لمحاولة تهريب المتهم ، ووجهت النيابة للمتهمين الاعتداء على موظفين عموميين قائمين على تنفيذ قانون والتعدى على نقيبين شرطة والقوة المرافقة لهم بالقوة والعنف وكان ذلك بسبب التنفيذ وأثناء تأدية وظيفتهم، ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول حيازة مخدر الحشيش، وقام بالهروب أثناء كونه مقبوضا عليه قانوناً ومتلبساً بالجريمة موضوع الاتهام ، واتلف عمداً سيارة شرطة مملوكة لوزارة الداخلية .