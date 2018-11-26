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خطة مصرية صينية لغزو الصحراء الغربية بمضخات المياه

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متابعات - أحمد سالم

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كشف موقع أفريقي أن مصر تعاقدت مع شركة صينية لضخ الماء بالصحراء الغربية، في إطار التعاون مع بكين وسعى الحكومة لإنعاش وتطوير الاقتصاد.

وذكر موقع "أفريقيا سي جي تي إن" الأفريقي أنه تم الاتفاق على تشغيل مضخة بقوة 500 حصان لجلب الماء وتغطية مساحة شاسعة بالصحراء، موضحا أن شركة الحفر "زد بي إيه سي" ستتولى المشروع القائم بالصحراء الغربية.

وأضاف أن المضخة الضخمة ستكون قادرة على إنتاج من 600 لـ750 مترا مكعب من الماء في الساعة كمرحلة أولية، تتضمن حفر 30 بئر لتسهيل استصلاح 120 فدانا لزراعة ملايين الأطنان من بنجر السكر.

وتخطط الحكومة لإنتاج بنجر السكر وتحويله للسكر في مصنع سيتم بنائه بالمنيا وسيكون من كبرى المصانع بالشرق الأوسط وأفريقيا، خلال التعاون مع مجموعة جمال الغرير التي تعتبر أكبر منتج ومصدر للسكر بالإمارات ومصر.

وقال "لي وي"، المدير العام للشركة الصينية، إن الشركة تمتلك 11 حفارا في مصر وتخطط لجلب المزيد منها للانضمام إلى مشروع السكر.


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