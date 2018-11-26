  • الإثنين 26 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:53 م
بحث متقدم
ارشيفية

«الراهبات الكاثوليك» تستنكر الصمت على الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة

الاهلى

الأهلي يتعاقد مع مدير فني جديد خلفًا لـ «كارتيرون»

خطة لمراقبة مقاهي وسط البلد

غلق المقاهي من 11 مساءً.. هل تستطيع الدولة التطبيق؟

المحافظ مع الطالبة

محافظ دمياط ترد كرامة «بسملة» أمام الجميع

معركة الطلاق تقسم برلمان مصر

إجراءات عقابية ضمن خطة السيطرة على زيادة النسل

السيسي وبن سلمان

السيسي يستقبل "بن سلمان" في مطار القاهرة

تركيا تفتش فيلا رجل الأعمال السعودي

تركيا تتوصل لـ«العميل» الذي أخفى جثة خاشقجي

شيخ الأزهر

"كبار العلماء" تحسم الجدل حول الميراث: احذروا استفزازنا

الشرطة الإيطالية

الشرطة الإيطالية تعتقل 5 مصريين

نتنياهو

وسط تجهيزات سرية.. نتنياهو يزور السودان

ماكرون يدين "مشاهد الحرب" باحتجاجات باريس

عرب وعالم

الرئيس الفرنسي ماكرون
الرئيس الفرنسي ماكرون

وكالات

أخبار متعلقة
#

لماذا سخر ترامب من ماكرون بعد عودته من باريس؟

#

بالفيديو.. واقعة محرجة بين "ماكرون" و"ميلانيا ترامب"

#

ترامب وأردوغان يبحثان تطورات مقتل "خاشقجي"

#

فرنسا تكشف تفاصيل مخطط اغتيال «ماكرون»

فرنسا

احتجاجات

ماكرون

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، ما وصفه بـ"مشاهد الحرب" في احتجاجات السبت على رفع أسعار المحروقات بالعاصمة باريس.

وقال متحدث الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في باريس، إن الحكومة ستجمع الجميع على طاولتها، وستكون أكثر دقة في التعامل مع مشاكل وتطلعات الفرنسيين، مؤكدًا أن ماكرون يدين "مشاهد الحرب" في الاحتجاجات.

وتشهد مناطق مختلفة من فرنسا، منذ 17 نوفمبر، تظاهرات شعبية تقودها حركة "السترات الصفراء"؛ احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة الرسوم على المحروقات.

وخلال المظاهرات المستمرة منذ أكثر من أسبوع، لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 136 من عناصر الأمن و756 شخصًا بجروح، فيما أوقفت قوات الأمن الفرنسية 693 شخصًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 3891 طفلًا في سوريا خلال خمس سنوات
» ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ4.159 مليون طن
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والجونة
» مارسيليا مداعبًا «ميدو»: «ليت الشباب يعود يوما»
» بريطانيا ترحب بقرار العفو الإماراتي
» المترو يخصص 28 مكانًا لفحص "فيروس سى"
» وزير الكهرباء عن "أخطاء الفواتير": "هاتوا دليل"
» مدبولي يعقد اجتماعاً مع وزيري الصحة وقطاع الأعمال
» الرياض: "ندرس ربط السعودية ومصر بجسر بري"
» "الأسد" يطيح بـ9 وزراء
» بسبب جزار.. فرح ينقلب إلى صراخ وعويل بالخانكة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:10 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا