ماكرون يدين "مشاهد الحرب" باحتجاجات باريس

26 نوفمبر 2018 - 09:17 م

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، ما وصفه بـ"مشاهد الحرب" في احتجاجات السبت على رفع أسعار المحروقات بالعاصمة باريس.

وقال متحدث الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في باريس، إن الحكومة ستجمع الجميع على طاولتها، وستكون أكثر دقة في التعامل مع مشاكل وتطلعات الفرنسيين، مؤكدًا أن ماكرون يدين "مشاهد الحرب" في الاحتجاجات.

وتشهد مناطق مختلفة من فرنسا، منذ 17 نوفمبر، تظاهرات شعبية تقودها حركة "السترات الصفراء"؛ احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة الرسوم على المحروقات.

وخلال المظاهرات المستمرة منذ أكثر من أسبوع، لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 136 من عناصر الأمن و756 شخصًا بجروح، فيما أوقفت قوات الأمن الفرنسية 693 شخصًا.