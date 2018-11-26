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إيطاليا تتهم 5 مصريين بتهريب مهاجرين إلى صقلية

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وكالات – أحمد سالم

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ايطاليا

مهاجرين

تهريب

احتجزت الشرطة الإيطالية 5 مصريين متهمين بتهريب 264 مهاجرا على متن قارب من ليبيا إلى صقلية.

وقالت الشرطة الإيطالية، في بيان أصدرته اليوم، إن المهاجرين ومعظمهم من إريتريا، حددوا طاقما من خمسة مصريين تقاضى 1500 يورو (1703 دولار أمريكي) مقابل تهريب كل مهاجر.

وكان قارب صيد مكتظ يحمل مهاجرين دخل مرفأ راغوسا السبت بعد ثلاثة أيام من الإبحار، حيث نزل المهاجرون وتم تسجيلهم لدى السلطات الإيطالية.

وفيما يتم إنقاذ معظم المهاجرين عادة في عرض البحر قبل بلوغ إيطاليا، فإن بعض القوارب يتمكن من بلوغ الشاطئ إذا كانت القوارب التي تحملهم قوية بما يكفي.


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