غدا إعادة محاكمة متهم فى قضية عنف الظاهر

شيماء السيد
تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمود عبد العزيز والمحكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه والمراقبة لمدة 5 سنوات فى القضية رقم 3480 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميا "عنف الظاهر".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وحضور معتز زكريا رئيس نيابة امن الدولة العليا بسكرتارية مهتز مدحت ووليد رشاد .
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الاشتراك والتجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ـ واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدام ضد المجني عليهم بقصد الترويع وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم .
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