محافظ دمياط ترد كرامة «بسملة» أمام الجميع

26 نوفمبر 2018 - 09:13 م

كرمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الطالبة بسملة علي عبد الحميد، اليوم الإثنين، أثناء زيارتها لمدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة بالسنانية، بعد تعرضها للإساءة والتنمر من قبل أحد المعلمين، وأكدت المحافظ أننا ضد التمييز ونعتز ببلدنا ومصريتنا.

وأشارت المحافظ، خلال الطابور الصباحي، إلى ضرورة التمسك بالقيم والمبادئ والصفات الحميدة والأخلاق الحسنة، وكذلك الثوابت الدينية والإنسانية لأهميتها في بناء المجتمع، موجهة المعلمين، بالعمل على إرساء هذه القيم في نفوس الطلاب، باعتبارها سمة المجتمعات الراقية المتحضرة.

كانت الطالبة قد تعرضت لإساءة من قبل أحد معلمي المدرسة، نظرًا لبشرتها السمراء، وهو الأمر الذى تسبب في انتقادات واسعة للمدرسة.

وتعود الواقعة، إلي طرح موجه اللغة العربية، بعض الأسئلة، فقامت الطالبة بالإجابة عليها بسهولة ويسر، وبعد خروج الموجه، سأل مدرس اللغة العربية بالفصل عن اسمها، وبعدها طلب من تلاميذ الفصل أن يعربوا جملة "بسملة تلميذة سوداء"، فبكت الطفلة ولم تحضر إلى المدرسة.



