إصابة 14 شخصًا في حادث

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أصيب 14 شخصًا مساء اليوم الإثنين، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي اتجاه بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي اتجاه بلبيس مما أسفر عن إصابة 14 شخص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وتحويل حالة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم.


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