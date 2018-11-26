موظف بمحكمة ينتحل صفة وكيل نيابة

26 نوفمبر 2018 - 05:02 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على موظف بمحكمة، انتحل صفة وكيل نيابة، بعدما عثر بحوزته على كارنيه مزيف منسوب للنيابة العامة.

وتبين من التحريات أنه أثناء تمركز خدمات تأمين المنطقة الأثرية برئاسة العقيد أحمد الحسيني، رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، أمام مدخل الزوار، تم استيقاف شاب وأسرته للاطلاع على هويته قبل الدخول للتنزه بـ"الأهرامات وأبو الهول"، فأخرج الشاب كارنيه يحمل صفة وكيل نيابة، إلا أن التحريات أثبتت أن الكارنيه مزيف.

بالتحري عنه تبين إنه موظف مدني بمحكمة الزقازيق، وأحضر أسرته للتنزه بالأهرامات، وإنه زور كارنيها منذ عام 2015 منتحلًا صفة وكيل نيابة عامة؛ لتسهيل تحركاته وتعاملاته؛ مثال الحصول على تذاكر مجانية أو إنهاء تراخيص وإظهار الكارنيه في الأماكن العامة والأكمنة.

تم ضبط المتهم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.