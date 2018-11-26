» شكوك حول مشاركة «أزارو» أمام المقاولون العرب

26 نوفمبر 2018 - 05:01 م

اقترب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الغياب عن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، غدًا، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري العام.

ويعاني «أزارو» من إصابة بتورم في وجه القدم، حيث غاب عن المران الجماعي في اليومين الماضيين.

واكتفى المهاجم المغربي بالتأهيل بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق المقام حاليًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الثلاثاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.