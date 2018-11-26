حقيقة ضبط طلاب يمارسون الجنس داخل مدرج دراسي

26 نوفمبر 2018 - 04:56 م

تداولت عدة مواقع وصحف إخبارية، أخبارًا تفيد بضبط أفراد الأمن الإداري بجامعة جنوب الوادي 3 طلاب وطالبتين يمارسون الجنس في إحدى القاعات الدراسية.

وأضافت المواقع: حرر الأمن الإداري مذكرة لرئيس الجامعة، الدكتور عباس منصور، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الدكتور أبو الفضل بدران.

كما حُرر بلاغ بالواقعة لدى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، يفيد بضبط 3 طلاب وطالبتين، في وضع مخل بالآداب العامة، وممارسة الجنس، داخل إحدى القاعات الدراسية.

وأكد الواقعة مسئول في اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي. وقال إن الواقعة حدثت مساء أمس السبت في كلية الآداب.

فيما أصدرت الجامعة بيانًا رسميًا، ينفى فيه الدكتور عباس محمد منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، ما نسب إليه من تصريحات صحفية بأن إدارة الجامعة اتخذت قراراً بتحويل خمسة طلاب لمجلس التأديب والتحقيق معهم على خلفية ضبطهم من قبل إدارة أمن الجامعة لقيامهم بممارسات غير أخلاقية بالجامعة وممارسة الرذيلة داخل إحدى القاعات بالجامعة.

وأضاف "عباس" خلال بيان أصدرته الجامعة، أن إدارة الجامعة تحتفظ لنفسها بالحق فى مقاضاة ناشر هذا الخبر العارى من الصحة جملة وتفصيلاً حيث لم يتحرر أية محاضر بهذا الشأن الكاذب، وطالب رئيس الجامعة وسائل الاعلام بتحرى الدقة، والتأكد من مصادر الخبر قبل التداول والنشر.

وأشار البيان إلى أن جامعة جنوب الوادى نجحت هذا العام وللعام الرابع عشر على التوالى فى استضافة البطولة العربية لخماسيات كره القدم بمشاركة 33 جامعة عربية ومصرية بعدد 38 فريق، والتى انطلقت فعاليتها اليوم بأرض الجامعة، وتؤكد أن طلابها وطالباتها يتمتعون بكامل الاخلاق والقيم الجامعية التى يتحلون بها.