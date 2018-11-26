حرس الحدود يكتسح دجلة برباعية

26 نوفمبر 2018 - 04:54 م

حقق فريق حرس الحدود فوزًا كبيرًا على وادي دجلة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري العام.

سجل أهداف الحرس كل من إيدو موسيس بالدقيقة الرابعة عشر، و إبراهيم عبد الخالق بالدقيقة 43، بينما الهدف الثالث أحرزه إمام عاشور، و مصطفى جمال أحرز رابع الأهداف بالدقيقة 88 من ركلة جزاء.

بعد تسجيل لاعبى الحرس ثانى الأهداف حاول لاعبو دجلة إدراك التعادل، ولكن لم تفلح سوى محاولة كريم ممدوح، حيث أحرز هدف الفريق الدجلاوى الوحيد خلال المباراة.

وبذلك ارتفع رصيد الحرس إلى النقطة 18، بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 16 .