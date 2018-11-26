» العثور على شخص محروق داخل جوال

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نجحت الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا فى كشف غموض ملابسات واقعة مقتل محمود. ع. ى 33 عاما، عامل، عقب العثور عليه داخل جوال ملقى بقطعة أرض زراعية على طريق قرية الجحاريد التابعة لمركز دشنا، شمالى قنا.

وتبين  أن, وراء ارتكاب الواقعة م. ا. ى. م 33 عاما، ابن عم المجنى عليه، عقب إشعال النيران فى جثته وإلقائه على طريق الجحاريد، لوجود خلافات بينهم فقام المتهم بقتله وحرق جثته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


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