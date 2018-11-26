القبض على مقدم برامج سابق متهم في 38 واقعة سرقة

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نجحت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المساكن والشركات، واعترف بارتكاب 38 واقعة سرقة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العطارين قد أكدت قيام مصطفى م. أ 28 سنة، مقيم بمنطقة البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وله محل إقامة بمنطقة حلمية الزيتون، سبق عمله كمقدم برامج بإحدى القنوات الفضائية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة المساكن والشركات باسلوب المفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وبحوزته طبنجة، مجموعة من المفاتيح مختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بارتكاب 38 حادث، وحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمفاتيح لاستخدامها فى نشاطه الإجرامى، وأرشد عن بعض المسروقات، مبلغ 30 ألف جنيه، 10 أجهزة كمبيوتر محمول "لاب توب"، شاشة عرض، أنسيال ذهب، ساعة يد، خزينة حديدية وقرر إنفاقه باقى متحصلات جرائمه على متطلباته الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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