صحيفة تونسية تكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع «ريناد»

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هيرفي رينارد
هيرفي رينارد

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كشفت صحفية الشروق التونسية حقيقة اقتراب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، من تولي تدريب الأهلي خلفًا لمواطنه باتريس كارتيرون، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وأكدت الصحيفة التونسية، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يثق في استمرار الفرنسي رينارد في عمله وبقائه مع المنتخب المغربي.

وأضافت، أن الشرط الجزائي الضخم بعقد المدرب يصعب من مهمة الأهلي في التعاقد مع رينارد، حيث يبلغ 3 ملايين دولار بالإضافة لان مدة العقد ممتدة حتى 2022.

وتابعت، أن المدرب لديه رغبه قويه في البقاء مع المنتخب و التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر إقامتها في الكاميرون.

يذكر أن كارتيرون رحل عن الأهلي عقب هزيمة الفريق أمام الوصل الاماراتي ووداعه للبطولة العربية حيث سبق ذلك هزيمة الأهلي أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.


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