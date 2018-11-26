مصر ستصبح ممرًا لنقل الكهرباء للعالم

26 نوفمبر 2018 - 04:34 م

أكد الدكتور، محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر ستصبح ممرًا لنقل الكهرباء بالعالم، وذلك من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع السعودية وقبرص.

وأوضح "شاكر"، فى تصريحات صحفية، أن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات قائم ولا توجد أى نية لإلغاء المشروع من قبل الجانبين.

وأضاف أن مشروع الربط الكهربائى مع السعودية سيخدم خطوط الربط الكهربائى مع دول أوروبا، لافتا إلى أنه يخدم أيضا خط الربط الكهربائى بين مصر وقبرص.