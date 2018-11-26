الحلبي يحصل على الدكتوراه من جامعة جنوب الوادي

26 نوفمبر 2018 - 04:34 م

يعتبر اللواء هشام الحلبي من الشخصيات العسكرية التي استطاعت اثبات وجودها علي الساحة المصرية بقدرته الكبيرة علي تحليل الواقع المصري واهم المخاطر التي تواجه، وكان لا بد من تتويج هذه المجهود الكبير لهذه الشخصية الهامة التي جمعت بين حنكة العسكريين ودبلوماسية السفراء في الكثير من المؤتمرات والمحافل الدولية .

ففي حضور كوكبة ممن السفراء والدبلوماسيين وأساتذة الجامعات وبحضور الاستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، وممثلين دوليين توج اللواء الطيار الدكتور هشام الحلبي الدكتوراة مع مرتبة الشرف من جامعة جنوب الوادي ، في مناقشة رسالة الدكتوراة في علم الاجتماع العسكري ، تحت عنوان ( حروب الجيل الرابع والأمن القومي المصري : دراسة سوسيولوجية تحليلية فند خلالها تأثير الارهاب علي المنطقة العربية وكيفية تحجيمه في صوره الظاهرة والخفيه ، وكيف كان له التأثير علي الأمن القومي المصري لكنه فشل مع قوة ومتانة الامن المصري، موضحا أن هناك آليات جديدة من شأنها القضاء وتضييق الخناق علي الارهاب بكافة صورة و أشكاله ، حيث نالت الرسالة استحسان الجميع وصفق الحضور لها .

وقد تكونت لجنة الإشراف من الاستاذ الدكتور محمد شفيق زكي استاذ علم الاجتماع ومدير المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط ووكيل أول مجلس الدفاع الوطني الاسبق والدكتور علي الدين عبد البديع القصبي مدرس علم الاجتماع بكلية الاداب جامعة جنوب الوادي ومن لجان التحكيم الاستاذ الدكتور محمد شفيق زكي والدكتور احمد مجدي حجازي والدكتور محمود عبد الحميد حسن كمال .

وكان من ابرز الحضور اللواء صفوت الديب مدير أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، والسيد أيمن وهدان الممثل الإقليمي للفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة ، والسفير محمد العرابي وزير خارجية مصر السابق والأهل والاصدقاء المقربون من اللواء الطيار الدكتور هشام الحلبي للمباركة.

ومن جهته قدم السيد أيمن وهدان الممثل الإقليمي للفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة التبريكات والتهاني للسيد اللواء الدكتور الحلبي قائلا إنه استحقها عن جدارة واستحقاق.

واشار وهدان ان اللواء هشام الحلبي من الشخصيات العسكرية المشهود لها بالكفاءة العلمية والمهنية وهو شخصية قادرة علي تحليل الواقع المصري بكل بمصداقية وواقعية





