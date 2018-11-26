الرئاسة: زيارة «بن سلمان» تستمر يومين.. وهذا هدفها

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قبرص

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيصل اليوم إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المتحدث في بيان له إن "الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية سيصل اليوم للقاهرة في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين، حيث من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".

وأكد أنه سيتم التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

وبدأ ولي العهد السعودي جولته الخارجية بالإمارات التي وصلها يوم الجمعة الماضي ثم البحرين التي توجه إليه الأحد، قبل توجهه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين.


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