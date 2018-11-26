تفاصيل زيارة وزير الدفاع للسودان

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وزير الدفاع

القوات المسلحة

السودان

محمد زكي

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية السودان الشقيقة.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير قد التقى "زكى"، خلال الزيارة، مشيدًا بالمستوى المتميز للعلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية التى تجمع بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه أكد الفريق أول محمد زكى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والسودان وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة، وتوافق الرؤية السياسية للبلدين الصديقين لدعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

كما أجريت مراسم استقبال رسمية لوزير الدفاع المصرى لدى وصوله مقر وزارة الدفاع السودانية، وعقب انتهاء مراسم الاستقبال التقى الفريق أول عوض محمد بن عوف، وزير الدفاع السودانى، والفريق أول كمال عبد المعروف رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية؛ لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين خاصة فى مجالات التدريبات المشتركة وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة والهجرة غير الشرعية.

وأكد وزير الدفاع السودانى حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة المصرية والسودانية وضرورة توحيد وجهات النظر تجاه ما تواجهه المنطقة من تحديات والعمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار.


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