» مقترح برلماني بزيادة مرتبات رجال الشرطة

26 نوفمبر 2018 - 03:39 م

تقدم البرلماني عاطف عبد الجواد، باقتراح لزيادة مرتبات رجال الشرطة والضباط ورفع معاشاتهم لما يقدمونه من تضحيات بشكل مستمر.

وذكر البرلماني أن رجال الشرطة يتعرضون لمخاطر يومية من الخارجين على القانون، والجماعات المتطرفة السوداء، لافتا إلى أن هذا المقترح يعد جزءا من الجميل لهم.

وأضاف البرلماني أن ساعات عمل رجال الشرطة وحياتهم مليئة بالمخاطر اليومية، ولا بد من وضعهم في مرتبة تتناسب مع كل ما يتحملونه وأهلهم من أعباء نفسية وعصبية.

وأضاف النائب أن معاش "العقيد" حتى "اللواء" لا يتعدى 2500 جنيه، بعد كل ما قدموه للوطن طوال عمرهم، قائلا: "ماذا لو لم يعمل رجل الشرطة عملًا آخر بعد المعاش؟".