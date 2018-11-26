» مميش: قناة السويس الجديدة غطت تكلفتها فى أقل من عام

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قناة السويس

مهاب مميش

هيئتى قناة السويس

مركز التجارة العالمى

مشروع ازدواج قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، إن مشروع قناة السويس الجديدة حدث لم يشهده العالم من قبل، جلب تكلفته فى أقل من عام.

وقال مميش إنه يجرى الآن تطوير منطقة قناة السويس لتكون مركز التجارة العالمى، لافتا إلى أنه تم تعميقها وإجراء ازدواج لها لتكون قادرة على استقبال جميع السفن بالعالم.

وأضاف مميش، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، أن مشروع ازدواج قناة السويس وصل بالرحلة إلى 11 ساعة بدلا من 22 ساعة.


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