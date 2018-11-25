الجيش الألماني يخطط لزيادة عدد أفراده

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الجيش الألماني

التدخل السريع

زيادة عدد الافراد

ذكرت صحيفة ألمانية، الأحد، أن جيش بلادها قد يزيد عدد أفراد قواته خلال السنوات الست القادمة، إلى 203 آلاف جندي.

وأوضحت صحيفة "فيلت أم سونتاغ"، في تقرير، أن الجيش الألماني قد يزيد عدد جنوده بشكل تدريجي من 180 ألف إلى 203 آلاف لغاية 2025.

وأشارت إلى تأكيد متحدث في وزارة الدفاع الألمانية للمعلومات المتعلقة بزيادة عدد الجنود، دون تحديد العدد الكامل.

وأبرزت الصحيفة أن من بين أهداف القرار هو تقديم الدعم لقوات التدخل السريع في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والأمن السيبراني.

ولفتت الانتباه إلى تصريح أدلى به مؤخرًا الجنرال في الجيش الألماني ماركوس لوبينثال، بمدينة هانوفر، بشأن وجود نقص بعدد أفراد الجيش قدّر في سبتمبر الماضي بحوالي 22 ألفا و602 عنصر.


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