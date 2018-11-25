شاهد.. حصان رئيس الشيشان يتفوق على حصان ولي عهد دبي

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وكالات

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حصان

فاز حصان رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف بلقب الشوط الخامس الرئيسي برعاية "غلف نيوز. دوت كوم" لمسافة 1600 متر، الذي أقيم اليوم الأحد، على مضمار "ميدان" العالمي.

وقطع الحصان "كوزمو شارلي" بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسافة السباق بزمن قدره (1.38.19) دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن "اتجاه" للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جورج بيكل، وإشراف دوغ واتسون، فيما جاء "روديني" لعبدالله سعيد النابودة في المركز الثالث بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

تنافس على اللقب 12 حصانا من بينها "تأمل" للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وعقب ختام الشوط قام سانديب سوفارنا ومهير مرشد، بتتويج الأبطال، حيث تسلم جائزة الفوز المدرب دوغ واتسون.


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