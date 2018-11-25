  • الأحد 25 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:36 م
بحث متقدم
راموس

مفاجأة خطيرة تُهدد مستقبل «راموس»

خاشقجي

الجزائر توضح موقفها من قضية خاشقجي

الدكتور سعد الدين الهلالي

الأزهر يتبرأ من فتوى «الهلالي» بشأن الميراث: لا تمثلنا

سوريا

إصابة 107 مدنيين بالإختناق من الغاز السام في حلب

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تواجه «بذخ الحكومة»

البشير ووزير الدفاع المصري

اتفاق أمني بين مصر والسودان لضبط الحدود.. تعرف عليه

دراسة: 28 % لا يدفعون فواتير الكهرباء بمصر

حيلة خبيثة لـ«الكهرباء» لرفع أسعار الفواتير

قتل (تعبيرية)

ننشر اعترافات أمين الشرطة المتهم بذبح والده

ثورة يناير

ثورة يناير ضمن أعظم ثورات التاريخ في مناهج ألمانيا

الاسطورة

وفاة «الأسطورة» بعد غيبوبة 45 يومًا

تأييد أحكام السجن للمتهمين في قضية «أطفال المريوطية»

قضايا وحوادث

اطفال المريوطية
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

النقض تخفف الإعدام لمؤبد بحق 6 متهمين باغتيال النائب العام

#

غدًا.. الحكم على المتهمين بمقتل أطفال المريوطية

#

اليوم.. محاكمة المتهمين بمقتل أطفال المريوطية

#

شاهدة تكشف مفاجأة عن المتهمة بقتل أطفال المريوطية

قتل

حبس

النقض

أطفال المريوطية

أيدت محكمة استئناف جنح الطالبية والعمرانية في الجيزة، حكم – أول درجة- بحبس أم «أطفال المريوطية»، وصديقتها بالحبس 3 سنوات، وكفالة 20 ألف جنيه، كما أيدت الحكم بحبس زوج الأم المتهمة بالحبس عامًا وكفالة 5 آلاف جنيه، في واقعة العثور على 3 جثث لأطفال أعمارهم لا تتجاوز الـ5 سنوات، متعفنة داخل أكياس بلاستيك أسفل كوبري الدائرى في منطقة المريوطية.

وأدانت المحكمة المتهمين الأولى بتهم: القتل الخطأ، وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاة الأطفال، وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية.

وكانت النيابة العامة، في يوليو الماضى، أحالت المتهمين إلى المحاكمة، عقب تسلمها تحليل البصمة الوراثية الـ«دي.إن.أية»، للأطفال الـ3 الذين عثر على جثامينهم بالطريق العام، وبهم آثار حروق، وتبين أن الأطفال من أم واحدة و3 رجال.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطت المتهمين، عقب التوصل لشاهد رؤية وهو بائع مشروبات «متجول»، والذى أقر بأنه في الـ11 مساءً وأثناء تواجده بمنطقة عمله شاهد «توك توك» قادم من الاتجاه العكسي بطريق المريوطية يستقله سيدتان وطفلة، وقامتا بإلقاء سجادة وكيسين بلاستيكيين سوداوين، وانصرف سائق الدراجة البخارية، ثم استقلت السيدتان والطفلة توك توك آخر وفرا هاربين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بمشاركة «تريزيجيه».. قاسم باشا ينتزع وصافة الدوري التركي
» حبس مسئول بمستشفى سوهاج الجامعى في قضية رشوة
» «ترامب» يشكر نفسه على هبوط أسعار النفط
» سيول تنهي حياة 21 عراقيا
» قصف عراقي أمريكي فرنسي ضد "داعش"
» تأجيل محاكمة سعاد الخولي و6 آخرين بتهمة الرشوة
» ميركل: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "مأساوي"
» الداخلية تقدم خدماتها الإلكترونية للمواطنين بالتليفون
» زلزال بقوة 6.3 يضرب إيران ويشعر به سكان العراق والكويت
» نتنياهو: نسعى للوصول إلى قلب أفريقيا
» بث مباشر.. مباراة الأهلي والاتحاد في بطولة الدوري السعودي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها