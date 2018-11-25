تأييد أحكام السجن للمتهمين في قضية «أطفال المريوطية»

25 نوفمبر 2018 - 08:23 م

أيدت محكمة استئناف جنح الطالبية والعمرانية في الجيزة، حكم – أول درجة- بحبس أم «أطفال المريوطية»، وصديقتها بالحبس 3 سنوات، وكفالة 20 ألف جنيه، كما أيدت الحكم بحبس زوج الأم المتهمة بالحبس عامًا وكفالة 5 آلاف جنيه، في واقعة العثور على 3 جثث لأطفال أعمارهم لا تتجاوز الـ5 سنوات، متعفنة داخل أكياس بلاستيك أسفل كوبري الدائرى في منطقة المريوطية.

وأدانت المحكمة المتهمين الأولى بتهم: القتل الخطأ، وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاة الأطفال، وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية.

وكانت النيابة العامة، في يوليو الماضى، أحالت المتهمين إلى المحاكمة، عقب تسلمها تحليل البصمة الوراثية الـ«دي.إن.أية»، للأطفال الـ3 الذين عثر على جثامينهم بالطريق العام، وبهم آثار حروق، وتبين أن الأطفال من أم واحدة و3 رجال.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطت المتهمين، عقب التوصل لشاهد رؤية وهو بائع مشروبات «متجول»، والذى أقر بأنه في الـ11 مساءً وأثناء تواجده بمنطقة عمله شاهد «توك توك» قادم من الاتجاه العكسي بطريق المريوطية يستقله سيدتان وطفلة، وقامتا بإلقاء سجادة وكيسين بلاستيكيين سوداوين، وانصرف سائق الدراجة البخارية، ثم استقلت السيدتان والطفلة توك توك آخر وفرا هاربين.